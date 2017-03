O pontevedrés Guillermo García asina un podio no Circuíto do Guadiana Junior

A dificultade para competir no calendario nacional junior desde Galicia obrigou a Guillermo García a enrolarse nun equipo cántabro, o Batcho, e os comezos foron esperanzadores.

O xoven corredor pontevedrés subiu ao podio no Circuíto do Guadiana celebrado a pasada fin de semana na localidade estremeña de Don Benito. Guillermo coouse no medio do reciltal británico do equipo Flavio Zappi, que ocupou catro dos cinco primeiros postos.

O vencedor foi Mark Donovan, avantaxando en 11 segundos a un grupo de catro ciclistas no que o máis rápido ao sprint foi o pontevedrés, superando aos ingleses Coombre, Wright e Savagnargues.

Este resultado enche de moral a un deportista que quere seguir progresando e facerse un nome no pelotón nacional.

Entre os seus obxectivos, destacar na Copa de España da súa categoría que contará con seis probas puntuables e que arrincará o próximo 12 de marzo na Comunidade Valenciana co IX Memorial Joan Bautista Llorens.