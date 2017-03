Nova data para a BTTroita, que terá continuidade cunha cuarta edición

Reunión organizativa da IV Ruta BTTroita © Concello de Ponte Caldelas

Ponte Caldelas apostará por cuarto ano consecutivo polo ciclismo de montaña coa IV Ruta BTTroita, ruta popular enmarcada dentro dos actos da Festa da Troita.

A principal novidade nesta ocasión será a súa data, que se atrasa dos días habituais a mediados do mes de maio e pasa a celebrarse o domingo 4 de xuño, segundo o acordado pola empresa organizadora, Global DxT, e o alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, na primeira das reunións preparatorias do evento.

A BTTroita espera reunir a preto de medio milleiro de deportistas afeccionados para gozar dunha ruta que contará con dúas opcións de percorrido, de 32 e 40 quilómetros por carreiros e pistas situadas nos montes do municipio.

A Alameda de Ponte Caldelas será de novo o punto central da proba. Alí estará situada a liña de saída, a meta e o resto de servizos que a organización ofrece aos participantes.

As inscricións non abrirán ata o día 4 de abril a través da web www.globaldxt.com, no Hotel Avenida de Pontevedra e no Concello de Ponte Caldelas.