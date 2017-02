O filial do Arxil xogará polo ascenso de categoría

Concluída a primeira fase de competición na Primeira Autonómica feminina de baloncesto, o Arxil Mafari pasou o corte e xogará no que resta de tempada polo ascenso de categoría.

O filial do club pontevedrés derrotou na última xornada da primeira fase ao Mesón A Vila da Estrada concluíndo en terceira posición do seu grupo con 7 vitorias e 3 derrotas, só superado polo Seis do Nadal e empatado con Carmelitas.

Agora, as verdes quedou encadradas nun grupo de seis equipos nos que valen os resultados da primeira fase ante os equipos cos que coincidiron.

Desta forma o Arxil xogará soamente ante Sarria, Ferrol e La Salle, completando a fase de ascenso Carmelitas e Seis do Nadal.

Antes de comezar estes enfrontamentos a clasificación está liderada por Sarria, cun balance de 3-1, mentres Arxil, Seis do Nadal, Carmelitas e Star Center Ferrol suman 2 triunfos e 2 derrotas e La Salle de Santiago 1 vitoria e 3 derrotas.