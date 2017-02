Dobre ración de campionatos galegos para a Gimnástica

Notables resultados para a Sociedad Gimnástica nos campionatos autonómicos disputados durante a fin de semana en Pontevedra e A Coruña.

Na pista de atletismo do Centro Galego de Tecnificación Deportiva disputouse o pasado sábado o Campionato Galego de Lanzamentos Longos, cun balance para o equipo pontevedrés de dous ouros, dúas pratas e un bronce nun total de 13 participacións.

Víctor Gallego e Geles Filgueira coroáronse co máis alto da clasificación no lanzamento de disco e xavelina, respectivamente, e con destacables rexistros de 49.69 e 38.56 metros. As pratas correron a cargo das Claudia Puig e Iria Filgueira nos lanzamentos de disco e martelo. Claudia, coa mente posta no Campionato de España de Lanzamentos Longos, mantivo o posto cun mellor lanzamento de 32.26 metros. Iria polo seu oarte subiuse ao podio un posto por encima de Loreto Brea, con 38.52 metros.

Por outra banda no pavillón de Riazor, na Coruña, tivo lugar o Campionato Galego Xuvenil e Junior baixo teito con 10 medallas para a Ximnástica, 5 ouros e 5 bronces.

Na categoría xuvenil, Adela Ardao subiu ao podio en terceira posición nos 800 metros, cunha marca de 2:36.77. Alesandra Campo foi tamén bronce na altura, superando o listón por encima dos 1.42 metros, do mesmo xeito que Marco Martínez na mesma proba e mesma categoría, con 1.73. Tamén se subiu ao terceiro caixón do pódium Marta Burés na pértega con 2.62 metros. Mellorando marca persoal colocábase o bronce María Jiménez no peso, cun mellor rexistro de 10.82 metros. Os ouros na categoría foron para Pablo Tojal na pértega, superando o listón situado a 3.52 metros; Marco Martínez na lonxitude, voando ata os 6.31 metros; e Lucía Ferrer nos 50 metros valas, cun rexistro de 7.65 segundos.

Na categoría junior todas as medallas logradas foron ouros, tanto na pértega feminina con Ana Magdalena (2,42 metros) como en peso con Andrea González (10,18 metros).