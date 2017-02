A Universidade de Vigo, gran vencedora do Campionato Galego Universitario celebrado en Pontevedra

Máis de 500 deportistas participaron este xoves en Pontevedra no XX Campionato Galego Universitario de Deportes Colectivos.

A Universidade de Vigo foi a gran vencedora da xornada, ao facerse con sete do 12 título en xogo, os de baloncesto masculino e feminino, balonmán masculino, fútbol sala masculino e feminino, fútbol e fútbol-7.

A Coruña pola súa banda alzouse co triunfo en rugby-7 masculino e feminino e voleibol feminino, mietras que a Universidade de Santiago de Compostela levou a vitoria en balonmán feminino e voleibol masculino.

Durante toda a xornada cinco sedes acolleron as diferentes competicións. O pavillón universitario acolleu os torneos de fútbol sala, o Multiusos da Xunqueira os de baloncesto e voleibol, o Municipal as de balonmán, o campo de fútbol e rugby de Monte Porreiro acolleu a competición de rugby e os campos da Xunqueira as de fútbol e fútbol-7.