Primeiro exame na Copa de España Elite e Sub-23 para o Froiz

Despois do seu bo arranque de tempada en Almagro, onde logrou un dobre triunfo por medio de Leonel Coutinho, o Grupo Deportivo Supermercados Froiz afronta o primeiro exame importante do ano.

O equipo pontevedrés competirá este domingo 26 de febreiro no LI Circuito del Guadiana que se celebra en Don Benito, Badaxoz, na que é a primeira proba puntuable da Copa de España Elite e Sub-23.

O director do Froiz, Evaristo Portela, recoñeceu recentemente que a Copa de España é un dos grandes obxectivos da campaña, polo que aspiran a mostrarse competitivos desde a primeira carreira do calendario, das nove que o compoñen nesta ocasión ata o próximo 14 de maio.

Portela repetirá a formación que tan bos resultados deulle no XVIII Memorial Manuel Sanroma a pasada fin de semana, coa única ausencia de Pedro Merino por ser obrigatorio unha formación de sete ciclistas na Copa de España, e non oito como en Almagro.

A dúbida na escuadra alimenticia está en se David González recuperará a tempo da caída sufrida na primeira competición do ano. De non ser así o seu posto no equipo ocuparíao Miguel Ángel Alcaide. O resto da formación do Froiz no Guadiana compóñena Martín Lestido, Ángel de Julián, Leonel Coutinho, Antonio Portela, Alejandro Regueiro e Martín Bouzas.

O percorrido da clásica estremeña será o habitual, cun circuíto que parte de Don Benito e pasa po La Haba, Magacela e Villanueva de la Serena, de 42,8 quilómetros, ao que se darán catro voltas ata alcanzar un total de 171,4 quilómetros. A saída darase ás 10:00 horas sendo deterninantes as catro ascensións a Magacela, que determinarán o gañador da montaña, e os tres pasos intermedios por Don Benito, que terán a consideración de meta volante e decidirán o liderado desta clasificación.