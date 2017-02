Triunfo do Marcón para seguir ao axexo do líder e do Pontevedra B para afastarse do descenso

Paso importante do Marcón na súa loita polo ascenso de categoría. Os pontevedreses venceron a domicilio ao San Esteban (0-2) e aumentan a tres puntos a súa distancia sobre o terceiro clasificado da Primeira Rexional.

Os de Luís Oliveira mantéñense ao axexo do liderado, a un punto do Beluso, despois dun partido no que mostraron a súa versión máis sólida.

Gelillo aos 7 minutos achandou o camiño co primeiro tanto, e Manu Sieiro encarrilou o choque antes do descanso co segundo.

Pese ao intento de reacción local, o marcador non se moveu nunha segunda metade na que o Marcón controlou a súa vantaxe para certificar o triunfo.

Consulta aquí o acta do San Esteban-Marcón Atlético.

Tamén gañou o seu partido o Pontevedra B, que empeza a ver a luz ao final do túnel afastándose dos postos de descenso.

O filial granate impúxose fóra de casa ao San Martín nun encontro moi pelexado (0-2) que non se decidiu ata os minutos finais.

Puido caer cara a calquera dos dous bandos o choque, pero os que acertaron foron Jaime no minuto 84 e Richard xa no último minuto para conseguir unha vitoria que lle dá aire na táboa clasificatoria. Agora os de Tonete son duodécimos con 27 puntos.

Consulta aquí o acta do San Martín-Pontevedra B.