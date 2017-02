Seis atletas da Gimnástica, a polo Campionato de España en Pista Cuberta

Salamanca acollerá este fin de semana, os días 18 e 19 de febreiro, a competición atlética en pista máis importante da tempada nacional baixo teito, o LIII Campionato de España Absoluto de Pista Cuberta.

Nel estarán ata seis atletas da Sociedad Gimnástica de Pontevedra na busca dun bo resultado.

Alberto Salcedo, co sétimo mellor tempo dos participantes, aspira a entrar na final dos 200 metros, do mesmo xeito que Lysvanys Pérez no salto de altura. Santi Ferrer pola súa banda chega á cita coa sexta mellor marca entre os participantes do héptatlon, onde tentará exceder a barreira dos 5.000 puntos.

Completan a representación do equipo pontevedrés Víctor Gallego no lanzamento de peso, Ignacio Sarmiento nos 400 metros e Iván Blanco nos 800 metros.