Luisito, sobre a falta de gol do equipo: "Esto tarde ou temprano vai acabar"

Iker Alegre e Mario Barco traballan na súa recuperación co fisioterapeuta Manu Barros © Mónica Patxot

Acumula cinco partidos sen ver porta o Pontevedra, pero no equipo granate apelan a unha máxima irrefutable, toda xeira de resultados "tarde ou temprano vai acabar".

Así o verbaliza Luisito, que defende que "o mellor de todo é que tendo unha racha moi mala, porque eso non o podo negar, os rivais recortaron moi pouco" e mantéñense na cuarta posición da táboa.

"No fútbol hai que ser fortes mentamente e saber convivir coas rachas. Outra cosa é que estiveras xogando tremendamente mal, que os futbolistas os vira desenchufados, pero non é o caso", defende o técnico granate, para quen "canda punto vai ser ouro" no que resta de competición.

Luisito espera que ese mal momento termine este mesmo domingo na sempre complicada visita ao campo da Malata, onde agarda "un equipazo" como o Racing de Ferrol.

"Esperemos atopar a peor versión deles porque se atopamos a mellor imos a sufrir", sinala en relación ao potencial dun equipo que non respondeu ao que se esperaba del pero que "está construído para quedar campión ou xogar polo ascenso".

A importancia do partido mídese tamén na decisión do corpo técnico granate de recorrer unha vez máis aos adestramentos a porta pechada, como o previsto para este xoves no Estadio Municipal de Pasarón.

IKER ALEGRE E MARIO BARCO, NA FASE FINAL DA SÚA RECUPERACIÓN

O aspecto positivo para o Pontevedra é que só contará coa ausencia dos dous lesionados de longa duración, Mario Barco e Iker Alegre, dous futbolistas que encaran xa a fase final de recuperación das súas respectivas doenzas.

"Mario conto que a finais da semana ou principio da que vén poida xa estar co grupo", recoñece Luisito. O obxectivo pasa por que poida estar a pleno rendemento para o primeiro partido do mes de marzo, ante o Lealtad.

Pola súa banda Iker "vai cumrpindo prazos" case cinco meses despois da súa operación de xeonllo. No seu caso a falta de ritmo de competición fará que lle custe un pouco máis retomar a dinámica do equipo, pero espera chegar a tempo para ser un reforzo na fase decisiva da competición.