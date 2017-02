A Cañota vibra coa emoción do boxeo

Sobresaliente xornada de boxeo a vivida este sábado en Marín, onde o Team Thunder preparou diversas actividades de promoción do seu deporte finalizada cunha velada no pavillón da Cañota.

A xornada arrincou no Café Bar Nave coa tradicional pesada de todos os competirdores, e continuou ás 16:00 horas cunha masterclass de Sandro Martín, na que participaron ata medio centenar de afeccionados ao boxeo.

Foi só o aperitivo do que estaba por chegar, unha velada que abarrotou o pavillón da Cañota e na que se puido gozar de ata nove combates.

No primeiros deles, en categoría junior, o local Álex Sotelo debutou cun triunfo sobre Iván Noal. Despois foi a quenda do vigués Alberto Rosales (Sagabox) que se impuxo a Oleh Pedchenko, do Alva Fight portugués.

No terceiro combate Ricardo Ferreiro (Thunder SNAP) a Manu Míguez (Olimpo's), e no cuarto Javier Amoedo (Team Thunder Marín) volvía a un ring tras unha longa lesión con vitoria ante o catalán Leo Bonavilla (KO Verdum).

Xa no quinto enfrontamento da noite José Alexandre (KO Verdum) impúxose a Kike García (La Vieja Escuela de Vigo), no sexto a local Alba Pedrosa (Team Thunder) fixo o propio ante a catalá Ivette García, no sétimo Abel Ferreira (Team Thunder) resarciuse dunha derrota anterior ante Andrey Bondim do Alva Fight portugués, e no oitavo combate José Martínez (La Vieja Escuela Vigo) derrotou a Iván Franco.

Así se chegou ao combate principal da velada, no que Aarón González, símbolo do club marinense, ofreceu un gran espectáculo e impúxose nun igualado enfrontamento ao colombiano Ander González.

Durante a xornada rendeuse ademais unha homenaxe a Sandor Martín, padriño de cerimonias do club e colaborador do evento co seu masterclass, e a Pedro Ferradás, un dos mellores púxiles nacionais durante os anos 90 e que fixo vibrar no seu momento aos marinenses no propio pavillón da Cañota.