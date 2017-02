Mal día do Cisne, incapaz de inquietar a un Barcelona B moi superior (37-30)

Tentou o Cisne xogar coas mesmas armas que o Barcelona B na súa visita á cidade deportiva Joan Gamper, pero non lle saíu ben. O filial azulgrana demostrou o seu poderío ofensivo e no intercambio de golpes superou con claridade aos de Jabato, que aguantaron relativamente preto ata o segundo tempo, pero que foron sempre a remolque no marcador.

Os comezos de partido xa aventuraban o que logo sucedería. O altísimo ritmo de xogo conducía a unha especie de tolemia ofensiva que en só tres minutos deixaba no luminoso nada menos que seis goles (3-3). Logo foi un constante querer e non poder para os pontevedreses, que vían como o equipo azulgrana tomaba unha primeira renda de tres goles (9-6) mediado o primeiro tempo, que xa non cedería, manténdoa ata o descanso (18-15).

Uns e outros practicamente repetiron proposta e cifras na segunda parte, que mantivo o elevado ritmo ofensivo, facendo sufrir ás respectivas defensas. Pero nese xogo o Barcelona B tivo máis pegada. Os galegos seguiron preto ata que mediado o segundo tempo o equipo local deu un pequeno acelerón e ampliou a brecha (27-22).

Jabato pediu tempo morto para tentar buscar solucións, pero o Barcelona B seguiu martilleando a meta branca ata chegar ao final con ese claro 37-30 que afasta ao a dous puntos Cisne da pelexa polo play-off e coa difícil papeleta de recibir ao segundo clasificado, Palma del Río, o vindeiro sábado no CGTD.

Consulta aquí o acta do partido Barcelona B-Cisne.