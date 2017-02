Os 'vampiros', á caza de Javier Gómez Noya

Os organismos que loitan contra a dopaxe no deporte intensificaron este ano o seu control sobre o pentacampión do mundo de tríatlon en distancia olímpica, Javier Gómez Noya.

É polo menos o que reflicte a cantidade de veces que os 'vampiros' visitaron ao galego no que vai de ano, cando aínda está en plena pretempada.

Gómez Noya pasou nada menos que cinco controles antidoping en apenas un mes, o último este mesmo mércores, o que supón, tal e como el mesmo recoñeceu en Twitter, un "record persoal".

5th doping control of 2017 done this morning, that's a personal record in one month!