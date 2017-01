O Leis métese en problemas tras perder na cancha do Ventorrillo (4-3)

De novo o Leis Pontevedra deixou puntos nos últimos minutos dun partido, neste caso nun choque ante un rival directo por escapar dos postos baixos da clasificación, o Ventorrillo (4-3).

Os pontevedreses foron capaces de remontar tres goles en contra, pero un erro na saída de balón a falta de dous minutos, que supuxo o cuarto gol local, fixo inútil o esforzo e mete en problemas clasificatorios aos de Manu Cossío, décimo terceiros na Segunda B de fútbol sala con 10 puntos, só dous de vantaxe sobre o proio Ventorrillo.

Os locais foron máis efectivos na primeira metade, aproveitando os erros do Leis para poñer unha cómoda vantaxe, con goles no minutos 6, tras un fallo do último xogador pontevedrés, no 11 tras un saque de banda mal defendido e no 16 tras unha perda de balón.

O resultado era adverso, pero o tanto de Pablo aos 18 minutos deu ánimos ao equipo ante a segunda metade que restaba por xogar. Mellorou o equipo tras o paso por vestiarios e lanzouse a por o empate, que conseguirís con goles de Barcala no 24 e de Carlos a 7 minutos do final.

Parecía que podía levar o partido o Leis, pero cando máis preto parecía o gol chegou o cuarto do Ventorrillo, ao que xa non puideron reaccionar a pesar de xogar o últimos minuto de cinco en busca de salvar polo menos un punto.