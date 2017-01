O Sanxenxo recupera a súa mellor versión, o Unión Grove segue a súa escalada e o Portonovo cae en casa

Despois de tres empates consecutivos volveu gañar o Xuventú Sanxenxo, e fíxoo con autoridade no difícil campo do Valladares (1-4).

Os amarelos adiantáronse aos 14 minutos cun gol de Álex Currás, pero non foi ata o segundo acto cando encarrilaron o partido. Foi en dous minutos, con dous tantos de Héctor que poñían o choque a favor.

Recortou distancias o equipo local aos 61 minutos, pero Currás a pouco do final encargábase de sentenciar.

Con este triunfo os de Óscar García colócanse decimosegundos con 30 puntos.

Consulta o acta do Valladares-Xuventú Sanxenxo.

Segue á alza o Unión Grove, que logrou a súa cuarta vitoria consecutiva en liga prolongando o seu bo momento ao vencer no Monte da Vila ao Verín (4-2).

O equipo meco adiantouse no primeiro minuto de xogo, cun gol de Carlos Besada, pero o Verín empatou antes do descanso e non foi ata mediado o segundo tempo cando tomaron de novo vantaxe con tantos de Rubén e Diego Blanco. Os visitantes non se renderon e recortaron distancias, ata que a falta de dous minutos Martín sentenciou.

O Unión Grove sitúase na undécima praza con 30 puntos.

Consulta aquí o acta do Unión Grove-Verín.

O Portonovo, aínda con marxe, pero aproxímase de novo aos postos baixos tras a súa segunda derrota consecutiva, esta vez tras caer en Baltar ante o Nogueira de Ramuín (0-1).

Un solitario gol dos visitantes aos 67 minutos decidiu o choque. Tentaron reaccionar os de Borja Burgos, pero sen éxitos nos últimos metros.

O cadro arlequinado é agora décimo quinto con 24 puntos.

Consulta aquí o acta do Portonovo-Nogueira de Ramuín.