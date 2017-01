O Cisne dáse licenza para soñar na súa complicada saída a Cidade Real

Un partido para gañarse o dereito para soñar. Así encara o Club Cisne o seu complicado partido desta fin de semana en Cidade Real.

O club pontevedrés, sexto e en posto de play-off de ascenso á liga Asobal, visita a cancha do Alarcos, o seu inmediato perseguidor e un dos claros aspirantes a pelexar polo salto de categoría, como fixeron a pasada tempada.

Un triunfo consolidaría ao Cisne na zona de fase de ascenso e afastaría a un rival directo, ao que ademais se lle gañaría o average particular tras a vitoria da primeira volta en Pontevedra.

O que non poderán facer os xogadores pontevedreses é gozar dunha pista con soleira, a do Quijote Arena, xa que o partido trasladouse ao pavillón Príncipe Felipe da localidade manchega por dúas razóns, un torneo escolar de tenis de mesa previsto no Quijote e para atrasalo ao domingo (13:15 horas) coa intención de que Brian Negrete, extremo do Alarcos, poida chegar a tempo tras participar nunha concentración coa selección británica.

O cadro manchego realiza este movemento polos problemas de efectivos que arrastra, xa que conta coas baixas dos lesionados Jorge Maestre, Peña e Fran Vidal, e as dúbidas de Jorge Villamarín e Alises.

Menos problemas ten Jabato no Cisne para formar a convocatoria para un partido marcado en vermello no calendario, que supón a volta á súa cidade do técnico cineísta e tamén o reencontro de Andrés Sánchez coa que foi a súa afección a pasada tempada.

Os árbitros do encontro serán os irmáns Gallardo Cabelo, da delegación territorial andaluza.