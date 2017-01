Marín rende honras un ano máis aos seus mellores deportistas

O Salón de Plenos do Concello de Marín encheuse este venres de público, amigos e veciños dos premiados, para render unha sentida homenaxe aos mellores deportistas marinenses do ano 2016.

A Gala do Deporte distinguiu a deportistas e persoas relacionadas co mundo do deporte polos seus resultados e méritos ao longo do último anos.

O atleta Jean Marie Okutu, olímpico en Río de Janeiro en salto de lonxitude, e a taekwondista Katya Calvar recibiron os principais premios da velada, aos mellores deportistas do ano, aínda que non puideron asistir, o primeiro debido á súa participación na Copa do Rei de atletismo e a segunda por atoparse en Barcelona, onde adestra habitualmente, recuperándose dunha lesión.

Non foron os únicos premiados. Antonio Lodeiro (fútbol) foi recoñecido como o mellor adestrador, Nicolás García (atletismo) e Arlet Ortiz (taekwondo) recibiron a distinción de mellores deportistas revelación e o CB Peixefresco (baloncesto) foi recoñecido como o mellor club do ano tras o seu histórico ascenso á liga LEB Ouro.

Completaron a relación de premiados Germán Morenza (atletismo) como mellor deportista veterano, Pedro Ferradás (boxeo) como premio á súa traxectoria, o Campionato de España de Milla en Ruta como mellor evento do ano, o CEP Sequelo como mellor centro educativo e o boxeo olímpico como mellor escola deportiva municipal. Ademais recoñeceuse á Joyería Arizaga pola súa colaboración cos clubs de Marín e a José Dopazo (remo), que non estivo presente, polos seus anos de dedicación ao deporte.