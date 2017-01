A Cañota acollerá en febreiro unha nova velada de boxeo

Cartel da velada de boxeo organizada polo Team Thunder © Team Thunder Marín

Marín vivirá o vindeiro sábado 11 de febreiro unha xornada de puro boxeo, organizada unha vez máis polo Team Thunder.

O club marinense preparar para esa cita varias actividades puxilísticas que concluirán cunha velada no pavillón da Cañota, a partir das 20:30 horas.

A velada estará composta por nove combates, nos que o Team Thunder presentará aos seus deportistas ante un equipo catalán, participando nos combates depotistas como Abel Ferreira, Javier Amoedo, Adrián Fumero, Ricardo Herrero, Álex Sotelo, Alba Pedrosa ou Aarón González.

Será o prato forte da xornada, con entradas fixadas en 10 euros na venda anticipada e 12 euros no despacho de billetes do pavillón, pero non será a única actividade prevista.

Ás 12:00 horas o café bar Nao acollerá a pesada oficial dos combates, e ás 16:00 horas A Cañota acollerá unha 'master class' a cargo de Sandor Martín, boxeador que foi dúas veces campión do Mundo junior e tamén campión de España profesional. Serán dúas horas de semirario técnico co púxil, que reservará tamén unha hora (de 18:15 a 19:15 horas) para compartir experiencias cos nenos e deportistas da escola municipal.

As entradas para a velada poden adquirirse no Café Nao, Five Sports e Celtic Box.