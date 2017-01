Sen necesidade de empregarse a fondo o Cisne supera con claridade a Cajasur Córdoba (32-21)

Partido entre Cisne e Cajasur Córdoba no CGTD © Diego Torrado Partido entre Cisne e Cajasur Córdoba no CGTD © Diego Torrado

Non foi o mellor partido do Cisne. Tampouco o necesitou para impoñerse de forma clara a Cajasur Córdoba e sumar a décima vitoria do curso, que practicamente garántelle a permanencia, con só dous partidos da segunda volta disputados, permitíndolle mirar con optimismo cara a obxectivos máis ambiciosos.

O partido non tivo máis historia que a que quixo o Cisne, que dominou de principio a fin e se non resolveu antes foi exclusivamente pola falta de intensidade defensiva da que fixo gala, especialmente na primeira parte. Os locais saíron confiados na súa superioridade e deixárona clara ao longo e ancho dos 60 minutos, sen verse obrigados nunca polos andaluces.

Entre o curto dos seus efectivos e os escasos recursos de xogo que mostraron, o equipo cordobés tentou manterse no partido, pero nunca deu a sensación de poder inquietar a un Cisne que cada vez que o necesitaba marchábase con comodidade, tendo como único problema, consecuencia desa falta de intensidade defensiva, tapar a conexión central-pivote, que fixo de Jose Jiménez unha pequena dor de cabeza para os de Jabato na primeira parte.

A igualdade relativa, apenas durou oito minutos (4-3). Aí o Cisne deu un primeiro estirón cun parcial de 4-0, para poñerse con cinco goles de vantaxe por primeira vez.

Pero aos brancos faltoulles continuidade, na mesma medida que Jabato aproveitaba para distribuír minutos entre todos os seus homes, incluído o retornado Andrés Sánchez. Aproveitouno o Córdoba para reducir e poñerse a un só tanto por baixo nun par de ocasións, ata que os locais apertaron nos minutos finais do primeiro tempo para recuperar a súa renda e irse ao vestiario con 16-12 e a sensación de ser moi superiores ao seu rival.

Os comezos da segunda parte confirmaron esa sensación. A pesar de que un par de erros permitiron a Córboda achegarse a tres (17-14), xa non pasarían de aí. O Cisne encadeou dous parciais que romperon definitivamente o partido, 4-0 primeiro para poñerse 23-16 (minuto 41) e logo un máis contundente 6-0, que deixaba un rotundo 30-19, a máxima diferenza a falta de oito minutos, que se repetiría ao final con ese claro e cómodo 32-21.

Destacar a achega goleadora de Javi Vázquez, cun só erro nos seus lanzamentos, así como de Iago Cuadrado e David Chapela, ademais da efectividade en portería de Toño Lafuente.

BM CISNE (32): Toño Lafuente; Adrián Menduiña (3), Miguel Simón, Javi Vázquez (8, 2 de penalti), Carlos Pombo (3), David Chapela (6), Alejandro Conde -sete inicial-, Pablo Galán (p.s.); Xosé Canedo (2), Álex Chan, Pablo Picallo, Andrés Sánchez (1), Iago Cuadrado (6), Pablo Rey, Pablo Gayoso (2) e Guille Rial (1).

CAJASUR CÓRDOBA (21): Ramón; Leo (2), Nano (1), Julián (3), Jose Jiménez (8, 2 de penalti), Marko (4), Baena (1) -sete inicial-, Ale (p.s.); Labraca, Pablo, Caba, Francisquito (2) e Juan Herrera.

Árbitros: Enric Escoda Pérez e Roland Sánchez Bordetas (Cataluña). Descualificaron con vermella directa ao xogador visitante Jose Jiménez, a falta de 5 segundos para finalizar o partido, por unha fea e innecesaria acción sobre Carlos Pombo. Excluíron dous minutos a Miguel Simón, polo Cisne, e a Jose Jiménez e Marko, polo Córdoba.

Marcador (cada cinco minutos): 3-1, 5-3, 8-6, 10-9, 13-11, 16-12 (descanso), 18-15, 22-16, 24-19, 28-19, 30-20 e 32-21 (final).

Incidencias: Pavillón do CGTD (Pontevedra). Pouco máis de 200 persoas.