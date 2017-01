O Marcón colle velocidade de cruceiro e o Pontevedra B logra o seu segundo triunfo consecutivo

Partido entre Marcón e San Martín no Carrasco © Diego Torrado

Cuarta vitoria consecutiva do Marcón Atlético na Primeira Rexional que lle serve para recortar tres puntos ao líder e para asentarse, máis se cabe, na segunda posición.

Os de Luís Oliveira venceron no Carrasco ao San Martín (1-0), nun duelo intenso.

Valiñas aos 24 minutos logrou o único tanto do encontro. Tivo algunha ocasión para aumentar o cadro local, pero tirou de oficio para non pasar excesivos apuros e polo menos manter a renda facéndose co triunfo.

Coa vitoria o Marcón ponse con 35 puntos, 4 menos que o líder Beluso e un máis que o seu inmediato perseguidor, o Chain.

Consulta o acta do Marcón Atlético-San Martín.

Xa se fai notar o efecto Tonete no Pontevedra B. O filial empeza a coller o ritmo da competición e achégase aos postos de permanencia ao lograr o seu segundo triunfo consecutivo.

Os pontevedreses venceron ao Campo Lameiro (2-0) no campo de Príncipe Felipe nun encontro que se decidiu na segunda metade.

Iago, no minuto 52, e Ramón no 80 lograron os goles que fan respirar aos granates, que se situan na décimo sexta praza con 19 puntos.

Consulta o acta do Pontevedra B-Campo Lameiro.