O Villalonga faise forte fronte aos grandes, importante triunfo do Céltiga e derrotas de Arosa e Ribadumia

Segue o Villalonga empeñado en ser protagonista, especialmente cando xoga lonxe de San Pedro. Nesta ocasión os de Antonio sorprenderon ao líder Rápido de Bouzas no Baltasar Pujales, sumando un meritorio punto, o que eleva a oito o número de xornadas sen perder dos celestes, con catro vitorias e outros tantos empates.

Se na xornada anterior daban boa conta do Racing Villalbés, neste caso tocoulle a quenda ao líder, incapaz de dobregar a un Villalonga serio, que expuxo un partido sabendo como anular as moitas virtudes dos de Pachi Salinas.

A primeira parte foi intensa, pero con pouco fútbol e menos xogadas de perigo.

Sería na segunda parte cando o Bouzas atopou o camiño, nunha sensacional xogada individual de Diego Diz, salvando a varios defensores para encarar a Iván Parada e superalo cun remate ao segundo pau.

Acusou o tanto o Villalonga, que puido quedar sen posibilidade de reacción se os boucenses chegan a acertar no remate, con dous disparos á madeira, un de Tomás e outro de Nando.

Fallou o Bouzas e acertou o Villalonga, nunha falta afastada que lanzou Iván Renda e que se lle escapou ao meta local Diego, significando un empate que xa non se movería.

Consulta aquí o acta do partido Rápido de Bouzas-Villalonga.

Terceira vitoria consecutiva do Céltiga, que se afasta da zona de perigo superando ademais a un rival directo na loita pola permanencia como o Dubra. Os da Illa non tiveron un partido fácil e deberon esperar ata a recta final para certificar o seu dominio.

Marcos Rodríguez abría o marcador no primeiro tempo, pero o Dubra reaccionaba conseguindo empatar por medio de Eloy, superada a hora de partido.

Os insulares deberon esperar ata o minuto 75 para que Machu devolvese a vantaxe aos branquivermellos, que sentenciaban a falta de dous minutos, cun gol de Ramón Eiras.

Consulta aquí o acta do partido Céltiga-Dubra.

Duelo de aspirantes en O Roxo e substitución nos postos de play-off. O Cerceda superou ao Arosa con dous goles na segunda parte e ademais de adxudicou o parcial entre eles en caso dun empate a puntos final.

Foi un partido emocionante, como corresponde a dous dos favoritos para loitar polo ascenso. O Cerceda soubo aproveitar mellor as súas oportunidades e impúxose con goles de Uxío (minuto 57) e Adrián Abelanda (minuto 87), devolvendo aos locais aos primeiros postos en prexuízo dos de Jorge Otero, que non terminan de atopar a regularidade necesaria para afianzarse na zona alta.

Consulta aquí o acta do partido Cerceda-Arosa.

Chegaba o Compostela ao campo da Senra coa bitola de non lograr vencer lonxe de San Lázaro na actual tempada. Os de Yago Igrexas romperon o maleficio derrotando a un Ribadumia incapaz de disparar entre os tres paus en todo o partido.

Dominaron os santiagueses ao longo e ancho do choque, aínda que non puideron respirar tranquilos ata o desconto, cando Tomás certificaba a súa vitoria co segundo gol.

Despois de dúas grandes ocasións visitantes, abortadas por Manu Táboas, á terceira chegaba o gol do Compostela, conseguido por Diego Rey (minuto 39) cun remate cruzado.

Tras o descanso Recoba atopouse de novo con Manu Táboas, que desviou o seu perigoso disparo, mantendo ao Ribadumia con esperanzas.

Os locais apenas inquietaron máis que nun remate de Changui no minuto 77 que se marchou fóra por pouco, ata que no tempo engadido chegaba a sentenza, tras un centro de Diego Rey que Tomás rematou cruzado ao fondo da rede.

Consulta aquí o acta do partido Ribadumia-Compostela.