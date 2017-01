Jean Marie Okutu e Katya Calvar, recoñecidos como mellores deportistas marinenses de 2016

Katya Calvar, coa súa medalla de bronce no Open de Croacia © Federación Galega de Taekwondo

O salón de plenos do Concello de Marín acollerá o próximo 27 de xaneiro, venres, a entrega de premios da Gala do Deporte, que distinguirá aos personaxes máis destacados do ano 2016 no deporte marinense.

O xurado estableceu que os gañadores dos premios principais, a mellor deportista masculino e feminino, sexan para o atleta Jean Marie Okutu tras a súa participación nos Xogos Olímpicos de Río de Janeiro e para a taekwondista Katya Calvar, que logrou notables resultados a nivel nacional e internacional.

Ademais, destacan o recoñecemento ao Club Baloncesto Peixefresco como mellor club, nun ano no que fixo historia co seu ascenso á Liga LEB Ouro, Antonio Lodeiro como mellor adestrador e o Campionato de España de Milla en Ruta como o mellor evento deportivo organizado no municipio.

A relación completa de premiados é a seguinte: