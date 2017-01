Sufrida vitoria do Poio Pescamar (1-2) en Murcia fronte a UCAM El Pozo

Vitoria pola mínima do Poio Pescamar a domicilio ante a UCAM O Pozo Murcia nun competido partido no que as pontevedresas remontaron na segunda parte con dous goles en pouco máis dun minuto para conseguir tres importantes puntos que lles achegan ao seu obxectivo inicial da permanencia.

O choque comezou con moito equilibrio sobre a cancha e dous equipos que buscaban non conceder opcións ás contras rivais, o que trouxo como consecuencia escasas ocasións de gol.

As murcianas adiantábanse por medio de Noelia aos sete minutos de xogo, despois dunha contra iniciada por ela mesma con corte de balón e centro ao segundo pau de Mari, para rematar en boca de gol.

O Poio Pescamar buscou nos instantes finais o igualada pero sen acerto na finalización.

Tras o descanso manteríase a igualdade, ata que mediado este período final o Poio Pescamar en menos de dous minutos conseguiría darlle a volta ao marcador tras senllos roubos de balón ao bordo da área. No primeiro era Jessy quen de tiro cruzado batía á porteira murciana e o segundo de Patri que tras roubar o balón á media volta establecía o 1-2.

A UCAM víase obrigada pouco despois a optar polo xogo de cinco en busca polo menos do empate, que acariñaría nos instantes finais cun remate á escuadra que sacaría baixo paus Silvia, permitindo ás de Marcio Santos conseguir tres puntos sufridos e moi traballados.

UCAM EL POZO MURCIA (1): Irene; Carla, Mari, Cristina e Noelia (quinteto inicial), Wandele, Claudia, Merche, Rocío e Cristina (segunda porteira).

POIO PESCAMAR (2): Silvia; Jessy, Jenny, Patri e Charo (quinteto inicial), Ceci, Cárol, Suki e Ale de Paz.

Árbitros: Miguel Hernández e Antonio Navarro, do colexio murciano. Sen amoestacións.

Goles: (1-0) Minuto 7: Noelia. (1-1) Minuto 30: Jessy. (1-2) Minuto 31: Patri.

Incidencias: Pavillón José María Cagigal (Murcia). Uns 150 espectadores.