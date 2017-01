Contra o Guijuelo e a gripe no primeiro partido do ano

Tres semanas despois o Pontevedra Club de Fútbol volve á competición recibindo este domingo (17:00 horas) no Estadio Municipal de Pasarón ao Club Deportivo Guijuelo.

Será un partido cheo de incógnitas, por saber como afectou aos granates o longo parón de Nadal e tamén polo renidimiento do seu rival, inmerso na loita pola salvación pero con potencial para escalar postos na táboa.

No Pontevedra, que quere manter a súa imbatibilidade en casa, un dos maiores protagonistas da semana foi o virus da gripe, que minguou ao plantel e provocará varias baixas no primeiro partido do ano.

Os máis afectados foron Gonzalo e Jacobo Millán, pero non foron os únicos, ao que se suman os problemas físicos que arrastrou David Añón, con molestias no seu nocello.

Luisito, que deu descanso aos seus xogadores o Día de Reis antes de afrontar este sábado a última sesión preparatoria da semana, esperará ata o último momento, como é habitual nos encontro da casa, para confeccionar a convocatoria.

Tamén chegará con baixas o Guijuelo, que non poderá contar para a cita con Ayub, lesionado de longa duranción, Granell e os centrocampistas Jonxa Vidal e Néstor Gordillo.

O colexiado do encontro será o madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias, que xa arbitrou esta campaña ao Pontevedra na derrota (3-0) ante a Cultural Leonesa.