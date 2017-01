Paula Goyanes repite convocatoria co equipo nacional de augas abertas

Paula Goyanes, nunha competición co Galaico © CN Galaico

Sen apenas tempo para dixerir os resultados no recente Campionato Galego Absoluto de Inverno, celebrado en Pontevedra, Paula Goyanes volve centrarse na longa distancia.

A deportista do Club Natación Galaico participa estes días, desde o 2 de xaneiro e ata o día 20, nunha concentración en altura que se celebra no Centro de Alto Rendemento de Serra Nevada.

Goyanes repite convocatoria co equipo nacional de augas abertas, co que participou o pasado mes de setembro no Campionato de Europa da especialidade en Piombino (Italia) e pouco despois nunha proba internacional en Madeira (Portugal), ademais de en varias concentracións de adestramento como a desenvolvida en Lanzarote en novembro.

Ademais de Goyanes, deportista en idade junior, participan na concentración outros dous nadadores galegos, Gaspar Andrade (CN Arzúa) e Manuel Tomé (CN Riveira), ambos os dous bolseiros no centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra.