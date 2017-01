Despois de dous días de descanso para gozar da celebración de Fin de Ano, o Pontevedra volveu este luns ao traballo xa cun só obxectivo en mente, o choque do próximo domingo 8 de xaneiro ante o Guijuelo en Pasarón.

A principal dúbida para Luisito pasa polo estado físico de David Añón, xa que o extremo segue contando con molestias nun nocello que lle obrigaron a exercitarse a menor ritmo que os seus compañeiros.

Añón non está descartado para o choque, á espera de que a súa evolución permítalle incorporarse ao traballo de grupo. Tamén Miguel Loureiro recupérase dun golpe no nocello, aínda que no seu caso foi mellorando co paso dos días.

O que non se adestrou este luns Gonzalo, ao estar afectado por un proceso vírico. A gripe afectou a outros futbolistas do equipo, pero espérase que poidan estar todos dispoñibles a fin de semana.

A planificación do equipo na primeira semana do ano varía da habitual, xa que ao descansar dous días, 31 de decembro e 1 de xaneiro, o corpo técnico decidiu non parar o día habitual, o martes, e seguir así preparando o choque ante o Guijuelo, que será o inicio da segunda volta da competición ligueira.