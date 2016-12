Mari Paz Vilas, gran protagonista da Gala do Fútbol Feminino Galego

Mari Paz Vilas recibe o premio á mellor xogadora na Gala do Fútbol Feminino Galego © Mónica Ferreirós / Revista do Fútbol Feminino Galego

A arousá Mari Paz Vilas foi a gran protagonista da IV Gala do Fútbol Feminino Galego celebrada este venres no auditorio de Ribadumia.

A gala, organizada pola Revista do Fútbol Feminino Galego coa colaboración de Concello de Ribadumia e Deputación de Pontevedra, reuniu a máis de 300 persoas.

Mari Paz Vilas, que milita actualmente no Valencia, recibiu de mans do alcalde, David Castro, o premio á mellor xogadora galega, e ademais levou o recoñecemento ao mellor gol da pasada tempada, un tanto de chilena conseguido no choque que enfrontou ao seu equipo co Athletic Club.

Xunto Vilas reinou a redondelana Pauleta ao adxudicarse o premio de mellor promesa, mellor mediocentro destra do grupo I da Segunda española e mellor galega da categoría.

A relación de premios foi: