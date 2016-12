Un Pontevedra de dúas caras empata co Compostela na Estrada (3-3)

Partido amigable entre Compostela e Pontevedra na Estrada © PontevedraViva

O fútbol é cuestión de moitas cousas, físicas, técnicas e tácticas, pero por encima de todas elas prima a actitude coa que un equipo salga ao campo, Ese factor, tantas veces mencionado, é o que fai que un conxunto de inferior categoría súbaselle con frecuencia ás barbas a outro que está nun escalafón superior.

E iso foi o que lle sucedeu ao Pontevedra na Estrada, onde o Compostela pasoulle por encima en pouco máis de media hora, nun amigable con dúas caras dos granates, que polo menos salvaron os mobles na segunda parte, neutralizando o 0-3 con que se retiraron aos vestiarios ao descanso.

A aliñación inicial que Luisito fixo saltar ao terreo do "Novo Municipal da Estrada" ben podería ser a de calquera partido de liga, con lixeiras variantes, como a presenza de Santi Canedo na portería, e unha defensa integrada por Adrián, Portela, Capi e Bruno, con Gonzalo e Álex Fernández no pivote, Miki pola dereita, Jacobo no enganche, Álex González na banda esquerda e Mario Barco en punta.

Que pasou entón para que en só 37 minutos o marcador reflectise un rotundo e vergoñoso 0-3 favorable ao Compostela?, pois que os santiagueses saíron moi serios, con intensidade, disputando cada balón, ante a apatía dos granates, que encaixaron un tras outro os golpes do seu rival, sen ser capaces de reaccionar.

O primeiro gol chegaba moi pronto, aos 15 minutos, por medio de Diego Rey. Recoba conseguía o 0-2 no minuto 24, e o propio Recoba facía subir o terceiro ao marcador co mellor gol da tarde, aos 37 minutos, dun gran disparo desde o bordo da área.

Os numerosos cambios realizados na segunda parte sentaron mellor ao Pontevedra que ao Compostela. Luisito fixo saltar ao campo ao resto de xogadores dos que dispoñía, como Edu, Jacobo Trigo, Mouriño, Abel, David Añón, Kevin Presa e Bonilla, ademais dos canteiráns Antonio e Roi, e o partido cambiou de cor.

A pesar dun aviso compostelán, cun disparo á madeira, faceta na que tamén se estrelaría o Pontevedra, os granates foron a máis e pasaron a dominar. Abel recortaba distancias no minuto 61, aproveitando un balón solto tras o lanzamento dunha falta e Miki metía o Pontevedra de novo no partido ao facer o 2-3 á saída dun corner.

Quedaban dez minutos para o final e o Pontevedra seguiu tentándoo, ata que co tempo cumprido, practicamente na última xogada do partido, Mouriño establecía o empate definitivo.

No positivo, destacar que a recadación foi destinada a fins benéficos, en concreto á "Asociación de Pais de Persoas con Autismo de Centros de Apoio Familiar" (APACAF).