O IMD deixa paso ao Servizo Municipal de Deportes

Despois de 20 anos de funcionamento, o Concello de Pontevedra acolleu este xoves a última reunión da xunta reitora do Instituto Municipal de Deportes, que se disolve oficialmente para deixar paso ao novo Servizo Municipal de Deportes.

"Por cuestións legais, de novas lexislacións e novos tempos era necesario mudar", sinalou tras a reunión a concelleira de Deportes, Anxos Riveiro

O Servizo Municipal de Deportes deixará de ser un organismo autónomo para depender directamente da estrutura do Concello, contando co persoal que traballaba no IMD apoiado polos demais servizos municipais.

Tras a súa posta en marcha co novo ano, un dos obxectivos "algo máis que prioritarios" nos seus primeiros meses de funcionamento será impulsar a demandada renovación das piscinas de Campolongo.

O PP PIDE QUE SE LLE DE VOZ AOS CLUBS

Ante o novo escenario ao que se enfronta a xestión do deporte local, o Partido Popular defende "o cumprimento do acordo plenario do pasado 22 de febreiro para que de agora en diante as políticas deportivas municipais sexan o máis democráticas, plurais e participativas posibles", sinalou Tomás Abeigón.

Ademais de pedir que se de oportunidade de opinar aos representantes do mundo do deporte, o edil popular lamentou a "perda de peso dos grupos políticos" nas decisións que incumben ao deporte local.