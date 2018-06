Maruxa das Cortellas, primeira muller homenaxeada no Memorial Ricardo Portela

Presentación do Memorial Ricardo Portela dedicado a Maruxa das Cortellas © Mónica Patxot

O Memorial Ricardo Portela renderá homenaxe por vez primeira a unha muller. Será María Grande Sobral, coñecida popularmente como Maruxa das Cortellas.

Esta veciña de Soutomaior é unha das "grandes tocadoras de pandeiro do país", segundo subliñou a concelleira de Festas, Carme da Silva, durante a presentación do memorial. Ademais, destacou que foi a única muller da súa xeración "que se interesou polo xeito de tocar das persoas maiores nas aldeas".

O goberno municipal amosou así a súa satisfacción polo feito de que esta veciña de Soutomaior vaia ser a homenaxeada, xa que ademais dos "sobrados méritos" como instrumentista e divulgadora da tradición musical galega "axudará a visibilizar as mulleres nun eido no que están ocultas agás no seu rol de cantareiras".

O Memorial Ricardo Portela, coordinado pola Asociación de Gaiteiros Galegos, desenvolverá un ano máis unha intensa programación que terá o seu epicentro na praza da Ferrería, escenario da mostra de artesáns de instrumentos musicais.

A cita que leva o nome do popular gaiteiro de Viascón será os días 13 e 14 de xullo.

Os Gaiteiros das Rías Baixas, Pola Vila, Os Revoltos, Os Asubios e Os Boucisca, o venres 13; e AC Picuíña, Os Mecos de O Grove, Os Picurruchos, O Gaiteiro de Poio e Lubicáns, o sábado 14, serán os grupos protagonistas dos pasarrúas que percorrerán a cidade

Pola súa banda, Donicelas e TNT serán os protagonistas dos dous concertos programados ao abeiro do memorial o día 13 (21.00 horas) e 14 (ás 21.15 horas), respectivamente. Será xusto antes do concerto-peche do ciclo Ricardo Portela cando se renda homenaxe a María Grande.