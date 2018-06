Seis bandas para un Serán de Tralla no Local de Música

Seis grupos noveis de Pontevedra ofrecerán este venres un Serán de Tralla no Local de Música. Será un concerto que comezará ás catro da tarde na explanada das instalacións.

Esta especie de festival de fin de curso pretende dar cabida aos grupos máis noveis, ofrecéndolles un escenario para tocar.

Neste Serán de Tralla tocarán as bandas Hidden Hate, Waterproof, Ciclogénesis, Doctor Animal, Krazzie e Essa Galera.

A actuación de Serán de Tralla é froito do novo enfoque que Xuventude lle deu ao Local de Música en relación á formación, tratando de mellorar as posibilidades e potencialidades das bandas musicais de Pontevedra.

As propostas musicais de toda esta formación rematarán con Son da Serea -os antigos 15 bolos- o 23 e 24 de xullo na praza do Teucro, e a actuación no escenario grande das festas da Peregrina o vindeiro 11 de agosto a cargo de Glitter&Litter, teloneiros de Rosendo.