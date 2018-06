Unha banda do IES Castro Alobre de Vilagarcía participa no certame Musicaula

TNT Band, un grupo formado por un grupo de alumnos do IES Castro Alobre de Vilagarcía de Arousa, é unha das dez bandas que participarán nas semifinais do certame Musicaula, que se celebrarán este sábado na Praza do Concello de Xetafe (Madrid).

Musicaula é o único festival destinado a potenciar o valor da música nos centros educativos. Así, busca fomentar a cultura e música en directo desde as aulas, contribuíndo a estreitar o vínculo de compromiso e complicidade de colexios e institutos cos seus alumnos.

Xunto a TNT Band, os outros nove semifinalistas son Kakao (Valencia), Allergy y The Blind Penguins (Madrid), Ecos del Cierzo (Zaragoza), Sha (Bilbao), Parábola (Cáceres), Casiopea (Zaragoza), Vespa (Barcelona) e New Road (Badaxoz).

Todos eles chegaron a este certame tras superar unha fase inicial de votacións e valoracións do xurado, no que participaron máis de cen novos grupos e solistas.

Un xurado seleccionará a cinco dos semifinalistas, que actuarán en directo ante o público, para que compitan de novo na gran final, que se celebrará o 29 de xuño na localidade madrileña de Arganda del Rey.

Os compoñentes dos grupos participantes deben ter unha idade comprendida entre os 13 e 25 anos, sempre que polo menos un deles estea matriculado nun colexio ou instituto do territorio nacional e conte co respaldo do devandito centro.

Cada banda ou solista tivo que presentar ao concurso a súa propia canción -letra e música-.

MusicAula ofrece diferentes premios para o gañador como a gravación dun videoclip, concertos promocionais, billetes para un minicrucero musical, material instrumental ou cursos profesionais especializados.