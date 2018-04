180 escolares exploran o universo literario a través dunha xincana no Salón do Libro

Case 200 estudantes de ESO e Bacharelato que forman parte de Clubs de lectura participaban na mañá deste venres nunha xincana literaria dentro das actividades programadas no Salón do Libro Infantil e Xuvenil. Ledicia Costas, María Reimóndez, Anxo Fariña, Tamara Andrés e Fran Alonso foron os autores encargados de levar a cabo esta proposta que contou coa actuación do dúo musical Canela Cafuné.

Os grupos de escolares rotaron por diferentes puntos e aprenderon a crear poemas; a coñecer a tradición oral e as influencias familiares, que serven para desenvolver historias; coñeceron a vida das atletas de Etiopía da obra 'Corredora' de María Reimóndez e mesmo se converteron en redactores, ilustradores e editores de diferentes obras, ademais de creadores de personaxes literarios.

Ao mesmo tempo realizáronse outros talleres nos que se explorou a vida de Frida Kahlo ou se aprenderon as técnicas de debuxo do manga e o anime, con creación de superheroínas.

Xa durante a tarde, Rocío Kuri contou lendas de tradición prehispánica procedentes de México. A xornada finalizará ás 22.30 na Taberna do Jazz nunha homenaxe á figura de Frida Kahlo.

Este sábado 14 será unha xornada cargada dunha ampla programación, que ofrecerá a oportunidade de elaborar un libro xigante cheo de historias, debuxos e palabras, unha actividade que levará a cabo ao longo de todo o día no Pazo da Cultura. Ademais haberá sesións de contos entre as 11.00 e as 14.00 horas. A Sétima Feira unirase a México no primeiro piso do Mercado de Abastos entre as 11.00 e as 15.00 horas. E a partir das 17.00 horas continuarán os obradoiros e as sesións de contos no Pazo da Cultura, que finalizarán co concerto de Radio Bule Bule a partir das 19.00 horas, unha experiencia para vivir a radio en directo a través de Paco Nogueira.