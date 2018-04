As prazas para as segundas 'Visitas Cruzadas' volven esgotarse en cuestión de minutos

As entradas para a segunda sesión das 'Visitas Cruzadas' ao Museo de Pontevedra que organiza a Deputación Provincial xa están esgotadas. A actividade será este domingo 15 e o prazo para inscribirse abría este luns. En menos de 12 minutos, agotáronse as 50 prazas dispoñibles.

As 'Visitas Cruzadas' chegan este ano á segunda edición e están a reeditar xa o éxito de público de 2017. Na primeira sesión, na que os guías polo Museo foron os músicos Sés e Xurxo Souto, as prazas cubríronse nun só minuto e este luns volveu suceder esa alta demanda para as visitas que protagonizarán a actriz e cantante Iria Pinheiro e o director de Urco Editora, David Cortizo.

O deputado de Cultura, Xosé Leal, insistiu neste éxito de público e o domingo, na primeira sesión, xa destacou que "temos o Museo Nacional da Galiza", unhas instalacións ás que convida ao público para que visite "máis de vagar á marxe das visitas deste ciclo".

Cada luns, a partir das 8.00 horas, abre o prazo para anotarse para a visita do domingo desa mesma semana. As 50 primeiras inscricións realizadas por estrita orde de entrada dos correos serán as participantes desa semana.

As inscricións deben realizarse exclusivamente vía correo electrónico no enderezo do gabinete didáctico: gabinetedidactico.museo@depo.es. Poden participar persoas de 14 anos en adiante, e en cada correo electrónico poderán inscribirse un máximo de 4 participantes.

O programa continúa o domingo 22 coa actriz e comunicadora Nieves Rodríguez e o escritor, editor e director de Galaxia, Francisco Castro; e rematará o domingo 29 con cinema con Margarita Ledo e Xacio Baño.