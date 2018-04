A Deputación convoca o certame de artes plásticas "Novos Valores" 2018

Veñen de publicarse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra as bases que regulan o Certame de Artes Plásticas "Novos Valores" para a edición 2018.

Ao igual que nas dúas convocatorias anteriores, este certame contempla como premio a adxudicación de catro bolsas por importe de 7.500 euros cada unha para ampliar os estudos artísticos das persoas que resulten gañadoras do certame.

Hai que lembrar que a fórmula das bolsas de estudos artísticas se establecera fai dous anos para recuperar a filosofía dos antigos "pensionados" da Deputación.

Como complemento a este premio, a Deputación tamén se compromete a programar nas instalacións do Museo de Pontevedra, no ano seguinte á finalización da bolsa, unha exposición colectiva con obras das catro persoas premiadas.

Neste sentido, hai que lembrar que neste ano 2018, está previsto que entre o 21 de xuño e o 22 de xullo o claustro do Edificio Sarmiento acolla a mostra coas obras resultantes das estadías de estudos dos e das gañadoras da pasada edición: Yolanda Ríos Coello, Malú Feijóo Cid, Aitor Víctor Fernández Marcos, e Borja Guerrero Parapar.

A concesión da bolsa establecerase mediante un convenio entre a persoa gañadora e o ente provincial, concretando o emprego da mesma e o prazo, que non será superior a un ano. Ademais de cursar a citada ampliación de estudos artísticos, a persoa adxudicataria deberá entregar unha memoria xustificativa e unha obra orixinal e asinada.

Neste certame poderán participar todos os artistas, sen límite de idade, susceptibles de seren considerados novos valores e de diferentes disciplinas artísticas tales como pintura, escultura, debuxo, deseño, gravado, fotografía, cerámica e videocreación.

Deben presentar obras orixinais e non se admitirán as que xa fosen expostas noutras mostras, tanto individuais como colectivas, ou que figurasen noutros certames.

Aceptarase unha obra por artista en cada disciplina e o seu peso non poderá superar os 500 quilos nin os 2 metros. No caso de obras audiovisuais, non deben exceder os 5 minutos.

As obras deberán ser entregadas no Sexto Edificio entre os días 5 e 15 de xuño, ambos incluídos, de luns a venres e en horario de 9:00 a 14:00 horas. As obras presentadas serán obxecto, ademais, dunha primeira selección coa que se conformará a mostra Novos Valores 2018, que estará aberta ao público no Museo de Pontevedra entre o 2 de agosto e o 16 de setembro.