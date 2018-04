Culturgal 2018 arranca coa convocatoria de espectáculos especiais

Culturgal 2018 madruga e abre no mes de abril a convocatoria para os espectáculos especiais da que será a décimo primeira edición da Feira, do 30 de novembro ao 2 de decembro no Pazo da Cultura de Pontevedra.

A partir do 3 de abril e até o 29 dese mesmo mes, a organización da Feira abre convocatoria de recepción de propostas para ser programadas no Auditorio do Pazo da Cultura nas noites do venres 30, sábado 1, e na mañá do domingo 2 dentro da programación da Culturgal 2018.

O obxectivo é favorecer a planificación de empresas e artistas que xa están pechando xiras e concertos para todo o ano.

As propostas para venres e sábado noite estarán dirixidas a público adulto; a matinal do domingo, ao público familiar. O Auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra conta con 752 butacas.

As bases desta convocatoria de espectáculos especiais Culturgal 2018 poden consultarse en www.cultur.gal. Entre os criterios a valorar: proxectos de estrea ou publicación recente, que non se presentasen en Pontevedra aínda, adecuación aos valores da Feira, calidade artística, viabilidade técnica e presentación por parte de entidades asociadas a Culturgal.

A organización da Feira comprométese a comunicar a resolución de dita selección na primeira semana de maio.