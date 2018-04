Cerdedo-Cotobade celebrará as Letras Galegas cunha Primavera Teatral de 12 espectáculos

As Letras Galegas celebraranse en Cerdedo-Cotobade cunha Primavera Teatral que incluirá doce actuacións e formará parte do programa cultural de abril e maio no municipio.

As actuacións incluirán espectáculos moi variados con teatro infantil e de adultos, monólogos, narración oral, contacontos, cine e festivais musicais. Celebraranse entre o 7 de abril e o 27 de maio e terán lugar na sala multiusos do IES de Cotobade, na parroquia de Tenorio, e no Centro Cultural de Cerdedo.

A completa programación para abril e maio manterá o seu formato habitual e permtirá ver en Cerdedo-Cotobade a actores, actrices e artistas de primeiro nivel do panorama galego, como Xulio Abonjo, Isabel Risco, Tito Rober ou Candido Pazó, entre outros.

Todas as actuacións teñen entrada de balde e están pensadas para un público familiar.