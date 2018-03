260.000 euros para actividades culturais do 'Ano da Lingua'

A Deputación de Pontevedra acaba de aprobar unha nova liña de axudas para entidades sen ánimo de lucro para promover, fomentar e difundir actividades culturais no marco do 'Ano da Lingua'.

A nova liña de axudas aprobouse na Xunta de Goberno deste luns e está dotada cunha partida orzamentaria de 260.000 euros.

O prazo para a presentación de solicitudes comezará a partires do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria do BOPPO e rematará o 30 de abril. Poderán presentarse mediante formulario na sede electrónica ou entregarse no rexistro xeral da Deputación.

Todas as actividades obxecto de subvención deben ser realizadas entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do presente exercicio. A nivel xenérico serán prioritarias aquelas accións que se orienten a mellorar a calidade de todas as manifestacións culturais e, en especial, as dirixidas á reivindicación e difusión do patrimonio material e inmaterial da provincia de Pontevedra, e que contribúan á difusión, mantemento e recuperación da nosa cultura e tradicións.

A convocatoria tamén especifica seis tipoloxías concretas de actividades que poden ser obxecto de financiación: xornadas e eventos relacionados coa memoria histórica; actividades relacionadas co patrimonio histórico-artístico, arqueolóxico e natural; actividades para a posta en valor do patrimonio inmaterial propios de vilas e/ou comarcas da provincia, tales como costumes, tradicións, etnografía, crenzas e mitos; festivais, mostras, encontros e certames culturais; certames e actividades de posta en valor da pintura, escultura, arquitectura e banda deseñada; e intercambios culturais para potenciar o patrimonio musical.

A concesión destas subvencións realizarase en réxime de concorrencia competitiva, segundo catro criterios recollidos nas bases. Desta liña de axudas quedan expresamente excluídas as actividades que se realizan ao longo de todo o ano, xa que deben ser actividades concretas, para as que se deberán que indicar lugar e data de realización.