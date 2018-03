Martes de teatro e poesía en Bueu

Este martes 27 Bueu celebrará con dúas actividades o Día Internacional do Teatro e o 90 aniversario da publicación do poemario de Catro a Catro, de Manuel Antonio.

Ás 12.00 horas, o auditorio do Centro Social do Mar acolle un espectáculo de Migallas Teatro baixo o título 'As historias do avó Manuel'. Esta obra conta a relación entre un avó e a súa neta, a través de música e ditos populares de orellapendella.

Durante a tarde, a poesía chegará a Bueu coa 'Travesía poética por De Catro a Catro', a través dos poetas do Morrazo, Míriam Ferradáns, Lucía Novas e Daniel Costas. O acto estará aberto para todas aquelas persoas que se animen a recitar.

O espazo contará cunha ambientación mariñeira a través dun deseño do debuxante Luís Davila e conta co apoio da Deputación Provincial.