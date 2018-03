O premio Otero Pedrayo galardona por primeira vez a unha muller, a xornalista Margarita Ledo

Entrega do premio Otero Pedrayo 2018 a Margarita Ledo © Mónica Patxot

Desde 1977 concédese o Premio Otero Pedrayo a aquelas personalidades que axudaran a difundir a cultura galega. Este luns entregábase no Sexto Edificio do Museo de Pontevedra este galardón á escritora, xornalista e cineasta Margarita Ledo. Trátase da primeira vez que unha muller recibe esta distinción e, neste caso, o xurado a través da escritora Fina Casalderrey destacou a coherencia das súas conviccións e a súa intelixencia, ademais do seu compromiso co país fomentando a cultura e á lingua galega.

A intelectual galardoada destacou no seu discurso a calidade literaria de Otero Pedrayo e a influencia do escritor ourensán. Margarita Ledo ocupa o seu asento na Real Academia Galega.

Margarita Ledo insistiu no seu discurso na necesidade de reivindicar o papel da muller para loitar contra as desigualdades en todos os terreos. Remarcou a necesidade de facer fronte aos mecanismos visibles e latentes que pretenden manter o desprezo cara ás mulleres. Pediu un xiro político colectivo para eliminar a violencia machista.

No acto interviñeron o deputado de Cultura Xosé Leal; o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia Valentín García; a representante do xurado Fina Casalderrey e a presidenta da Deputación, Carmela Silva, que destacou a figura de Margarita Ledo como representante da "excelencia" de Galicia difundindo a imaxe do país no exterior.

Lamentou que o premio tardase 40 anos en recoñecer a traxectoria dunha muller e destacou a importancia de 2018 para facer visible o traballo de mulleres intelectuais como a profesora María Vitoria Moreno e Xohana Torres.

O premio está dotado cunha contía económica de 16.000 euros e cunha escultura elaborada pola artista pontevedresa Elena Colmeiro.