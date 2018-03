Noites Abertas oferta 29 actividades nesta primeira fin de semana de marzo

29 actividades diferentes deportivas e de lecer, dirixidas a mozas e mozos de 12 a 30 anos. É a oferta do programa Noites Abertas para a primeira fin de semana de marzo. O programa de ocio alternativo para a mocidade que promove a Concellería de Xuventude arrancou o pasado 23 de febreiro e desenvolverase todas as fins de semana até o 28 de abril.

A que é a dezanove edición de Noites Abertas ofertará 97 actividades diferentes, impartidas por 137 monitores.

En colaboración coa Asociación Down Pontevedra "Xuntos", Noites Abertas conta co programa de acompañamento no ocio a mozos con discapacidade intelectual, o que permite formar un grupo con acompañante para acudir ás actividades e participar libremente. As persoas interesadas deberán contactar coa asociación no teléfono 986 865 538.

A axenda de Noites Abertas comezou este venres e continuará este sábado con:

Sábado 3 de Marzo

FROEBEL

20.00-22.00 horas. Creación de bufandas con tear

20.00-24.00 horas. Tenis de mesa libre

20.00-21.30 horas. Hula hoop-hula dance

20.30-22.30 horas. Cartomaxia e ilusionismo

21.30-23.30 horas. Smoothies terapéuticos

21.30-24.00 horas. Customiza a túa roupa e decora

22.00-24.00 horas. Gymkana: erre que erre

21.30-24.00 horas. Bádminton libre

CASA AZUL

20.00-21.00 horas. O árabe nas túas mans

20.00-22.00 horas. Cibersexualidade

20.00.21.30 horas. Meditación e alquimia taoísta

21.30-22.30 horas. Ioga

21.30-23.30 horas. Cociña: biscoito de chocolate e cenoura

MULTIUSOS

21.00-24.00 horas. Fútbol sala mixto

CAMPO HERBA SINTÉTICA

22.00-24.00 horas. Fútbol americano mixto: fútbol flag

LOCAL DE MÚSICA