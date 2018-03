Afundación celebra o 8 de marzo en Pontevedra co ciclo de cine "Mulleres"

Fotograma da película "Sufraxistas" © PontevedraViva Fotograma da película "As inocentes" © PontevedraViva Fotograma da película "A familia Bélier" © PontevedraViva

A sede de Afundación en Pontevedra súmase á conmemoración do 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Farao cun ciclo cinematográfico titulado "Mulleres", formado por catro películas que se proxectarán entre o 14 de marzo e o 11 de abril.

Esta proposta inclúe os filmes As inocentes, A familia Bélier, Tolas de alegría e Sufraxistas, todos eles cunha temática que vira ao redor da muller en clave feminista.

Sarah Gavron dirixiu en 2015 Sufraxistas, a historia das mulleres obreiras británicas que, a comezos da I Guerra Mundial, atrevéronse a desafiar ao poder, arriscándose a perdelo todo, para conseguir dereitos e liberdade e reivindicar o seu papel na sociedade.

Protagonizada por Helena Bonham Carter, Carey Mulligan, Anne-Marie Dugg e Meryl Streep, proxectarase o 14 de marzo en Pontevedra.

Anne Fontaine dirixiu en 2016 As inocentes, película que retrata a situación que se atopou a médica Mathilde Beaulieu ao chegar á fronteira entre Alemaña e Polonia tras terminar a II Guerra Mundial. Fora enviada pola Cruz Vermella para repatriar os prisioneiros franceses feridos, pero unha vez alí descobre que gran parte das irmás do convento están embarazadas por soldados do Exército Vermello.

O filme convida a reflexionar sobre o papel da muller nesa etapa e poderase ver o 21 de marzo.

A familia Bélier é unha dramedia francesa dirixida por Éric Lartigau en 2014. Na familia Bélier todos os membros son xordos fóra de Paula, a filla adolescente que é a encargada de xestionar os labores cotiáns como falar por teléfono, tratar co banco ou acompañar aos seus pais e irmán ao médico, ademais de manter a granxa na que viven.

O seu profesor de música descobre os seus dotes para o canto e a música e anímaa a formarse e a dedicarse a iso. Paula debe decidir se independizarse da súa familia, para os que o concepto de música é algo totalmente descoñecido. Proxectarase o 4 de abril.

Comedia e drama volven atopar en Tolas de alegría, un filme de Paolo Virzì (2016). Beatrice é unha condesa millonaria que no seu momento albergou gran poder e influencia social.

Por outra banda, Donatella é unha moza introvertida e de aspecto fráxil. Ambas comparten un pasado tormentoso que fai que terminen nunha institución para tratar enfermidades mentais. Alí coñécense e deciden fuxir do centro. Emprenden así un Thelma e Louise á italiana que se poderá ver o 11 de abril como peche do ciclo.