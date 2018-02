'Los chicos del coro' cantan a Disney nun novo concerto en Pontevedra

Afundación ofrecerá en Pontevedra a posta en escena de 'Los chicos del coro' coa súa nova proposta ¡Quiero cantar! Los chicos del coro cantan a Disney.

Os mozos do colexio Saint Marc de Lyon estarán o sábado 3 de marzo na Sede Afundación de Pontevedra, na rúa Augusto González Besada, 2.

A xira, que chega agora a Galicia, iniciouse con motivo do trinta aniversario do nacemento de 'Los chicos del coro'. Nela rinden homenaxe as bandas sonoras máis coñecidas da factoría Disney.

Algúns temas incluídos nesta proposta son 'Hay un amigo en mi' de Toy Story, 'Colores en el viento' de Pocahontas ou 'Lo más vital' de El libro de la selva.