Un concerto singular para os máis cativos

Obra de teatro: 'Concerto singular', de Píscore © Diego Torrado

A música e o humor convertíronse en protagonistas dun novo espectáculo do ciclo de teatro infantil 'Domingos do Principal' durante as dúas sesións desta xornada no Teatro Principal.

A obra 'Concerto singular' de Piscore, recomendada para menores a partir de 4 anos, céntrase nas dificultades que atopan catro músicos para, cunha soa marimba e 16 baquetas, poder ofrecer un concerto. Ao longo dunha hora, os artistas realizan probas divertidas para poder sacar o mellro son ao instrumento.

Os 'Domingos do Principal' continuarán o domingo 25 con 'Me llamo Suleiman', unha obra da compañía canaria Unahoramenos que conta a historia dun adolescente que viaxa desde África ata as Illas Canarias.

As entradas poden adquirirse ao prezo de 4 euros máis gastos en Ticketea e, en caso de non esgotarse, dúas horas antes de cada pase na billeteira do Teatro Principal.