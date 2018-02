O Frei Martín Sarmiento acollerá unha exposición para visibilizar ás mulleres científicas

Exposición Premios María Josefa Wonenburger Planells © Xunta de Galicia

O IES Frei Martín Sarmiento de Pontevedra será este curso académico un dos once centros educativos de Galicia que acollerá unha exposición coas galardoadas co Premio María Josefa Wonenburger Planells. A mostra ten como obxectivo visibilizar ás mulleres que dedican a súa vida profesional a algún campo específico da ciencia ou da tecnoloxía.

Esta exposición forma parte da programación posta en marcha pola Xunta de Galicia con motivo do Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia, que a Asemblea Xeral das Nacións Unidas conmemora cada 11 de febreiro co fin de lograr o acceso e a participación plena e equitativa na ciencia para as mulleres e as nenas, así como para lograr a igualdade de xénero e o empoderamento das mulleres e as nenas.

A Xunta quere recoñecer neste día internacional ás mulleres científicas de Galicia, mulleres que souberon adiantarse ao seu tempo e que abriron camiños a moitas outras e considera prioritario incrementar a presenza da muller nos ámbitos científicos e tecnolóxico de Galicia, pois unha maior presenza de mulleres na investigación contribuiría a enriquecer a actividade científica coa achega de novos temas e perspectivas.

Anualmente, a Unidade de Muller e Ciencia da Xunta outorga o Premio María Josefa Wonenburger Planells, que leva o nome dunha investigadora e matemática galega que foi unha autentica pioneira e referente feminino internacional no ámbito das ciencias e unha científica adiantada ao seu tempo. Con este motivo, elaborase esta exposición coas premiadas que chegará ao IES Frei Martín Sarmiento de Pontevedra.