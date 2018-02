O Teatro Principal acolle o novo ciclo de cine documental DocsBarcelona

Presentación do ciclo DocsBarcelona © Gabriela Varela Asorey Presentación do ciclo DocsBarcelona © Gabriela Varela Asorey

O proxecto DocsBarcelona chega coa fin de aumentar a oferta cultural da cidade. Para iso, o Teatro Principal abrirá as súas portas de forma gratuíta, ata completar aforamento, a todo aquel que queira gozar dos 10 documentais que se emitirán ao longo do ano.

Trátase dunha iniciativa entre a Vicerreitoría de Pontevedra e o Concello, representados este mércores por Carmen Fouces, concelleira de cultura; Juan Manuel Corbacho, vicerreitor do campus de Pontevedra e Manuel Morquecho, director da área de Extensión Cultural do campus.

Manuel Morquecho foi o encargado de porse en contacto coa compañía audiovisual Parallel40 (pertenecen á Asociación de Produtores Independentes de Cataluña (APIC) e do European Documentary Network (EDN)) e traer o ciclo de documentais a Pontevedra. É a segunda cidade galega, xunto coa Coruña, onde se poderán visionar.

As proxeccións terán lugar o terceiro luns de cada mes ás 20:30 horas, fóra de febreiro, que acollerá dous documentais, a causa do atraso no comezo das emisións.

O ciclo abrirase o día 12 de febreiro co documental que foi candidato a un premio Goya 'Amazona'. Narra a historia dunha muller abandonada ao nacer que busca a súa nai na selva amazónica.

O segundo documental deste mes terá lugar o día 19 con 'Machines', onde se trata a explotación laboral de traballadores nas fábricas de países en vías de desenvolvemento.

'Grazas pola choiva' fala sobre o cambio climático e as súas consecuencias. Poderase ver o día 19 de marzo.

A concelleira de Cultura sinalou que, a pesar do reducido orzamento de 1.800 euros, pódese ofrecer ao público unha programación cultural de calidade.