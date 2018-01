Todos cantan e bailan con Rubicundo

A compañía de Teatro dos Ghazafelhos representou este domingo dentro do ciclo Domingos do Principal a obra "Rubicundo". Trátase dun espectáculo baseado no conto do mesmo título de María Canosa, finalista no premio da XXIX edición do Merlín de literatura infantil 2014.

As familias que encheron o Principal aplaudiron esta montaxe no que tres personaxes interactuaron con diferentes obxectos, cantaron e bailaron.

"Rubicundo" foi unha mestura de xéneros como acrobacia, claqué e música que sorprendeu ao público.

A obra conta a historia de Rubicundo que todas as noites sae na súa bicicleta enriba da árbore do seu xardín rumbo á noite pecha. Semella que ninguén repara neste personaxe, enfundado nun gabán e chapeu de copa. Ninguén, agás Erea. Disposta a chegar até o fin daquel misterio… Pois así era esta rapaza, curiosa e soñadora. Rubicundo conta unha fermosa historia sobre a amizade, a constancia e a poesía, abrindo a posibilidade de perseguir os nosos soños sen sentir límites nin distancias.