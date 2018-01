O Principal énchese con "Aires de Pontevedra"

O Teatro Principal de Pontevedra colgou este sábado o cartel de "completo" con motivo do espectáculo de Óscar Ibáñez "Aires de Pontevedra" co que se puxo o broche de ouro ás actividades programadas a ou longo do último ano con motivo da conmemoración do 25 aniversario do falecemento do gaiteiro de Viascón, Ricardo Portela.

Foi un espectáculo multidisciplinar que contró coa participación de numeroros músicos que reinterpretaron as clásicas composicións de Portela. Segundo explicou o propio Óscar Ibáñez "Aires de Pontevedra" é unha revisión desde unha estética tradicional dos temas máis característicos do gaiteiro de Viascón, pero actualizándoos e facendo un percorrido por toda a súa música.

Participaron os músicos habituais da formación "Óscar Ibáñez & Tribo", como son Fernando Fraga no acordeón, Ioana Pérez no violín, Carlos Calviño á guitarra, Paco Dicenta no baixo e Andrés Vilán en batería e percusión, xunto cun amplo elenco de artistas convidados entre os que figuran Anxo Pintos, Begoña Riobó, Xosé Liz, Marcos Campos, Francisco Estévez "Chuco", Wenceslao Cabezas "Polo", Álvaro Novegil, José Luis Lema, Carla Villanueva; así como os bailadores do Fiadeiro e de Celme e a Compañía de Danza Contemporánea Jesús Quiroga.