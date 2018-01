O teatro afeccionado volverá espallarse durante todo o ano por Poio

Presentación de Poio Escena 2018 © Xoán Rosales

A Concellería de Cultura presentaba o Ciclo de Teatro Poio Escena para os vindeiros meses. Nesta terceira edición programáronse 12 representacións, que se estenderán durante todo o ano. Polo menos organizarase unha representación ao mes nos centros culturais e Casas do Pobo de Raxó, Samieira e Combarro, en colaboración coa SCD Raxó, a SCD Samieira e a ACDeM Armadiña de Combarro, ademais das Comunidades de Montes Rega do Can de Samieira e Rega dos Agros de Combarro, que ceden as súas instalacións para que se poidan desenvolver nestas localidades.

Nesta ocasión tamén se acollen obras destinadas a público familiar e espectáculos de rúa, neste caso durante o período estival.

Durante o primeiro trimestre as obras programadas son:

DOMINGO 5 de febreiro, ás 18:00 horas. Comunidade de Montes de Combarro. Grupo de Teatro: LOHENGRÍN TEATRO Obra: 'A MIRADA DAS... BOLBORETAS'.

Comunidade de Montes de Combarro. Grupo de Teatro: DOMINGO 25 de febreiro, ás 20.00 horas . Casa do Pobo- Río de Bois Samieira. Grupo de Teatro: MOURA TEATRO. Obra: ' UBÚ'.

. Casa do Pobo- Río de Bois Samieira. Grupo de Teatro: SÁBADO 17 de marzo, ás 21:00 horas. Centro Cultural Xaime Illa Couto- Raxó. Grupo de Teatro: AVELAÍÑA TEATRO. Obra: 'A ÓPERA DA PATACÓN'.

Tamén nesta edición está previsto celebrar un ciclo de monólogos, no que se incluirán actuacións " bonus" con invitacións de profesionais da narración oral galega.

Para asistir ás 12 representacións xa se atopa á venda un abono anual de 15 euros para os non socios das entidades organizativas e de 5 euros para os socios. Os prezos para ver cada obra é de 1 euro para os asociados e de 3 euros para o público en xeral. Este diñeiro vai destinado a pagar os custos de montaxe e desprazamentos dos grupos de teatro afeccionado.