Roberto Taboada repasa nunha mostra as tres décadas de ouro do Colón galego

Exposición: 'As tres décadas de ouro do Colón galego' © Mónica Patxot Exposición: 'As tres décadas de ouro do Colón galego' © Mónica Patxot

A sede de Turismo Rías Baixas, no Palacete das Mendoza, acolle desde este venres a mostra deseñada por Roberto Taboada sobre as tres décadas de ouro do Colón galego (1899-1930). Esta exposición percorre as orixes de Cristóbal Colón desde o punto de vista da teoría que defende a súa orixe en Galicia.

Taboada realizou unha recompilación de material sobre o almirante tras investigar sobre o vínculo de Colón con Portosanto. Desta forma, recóllense documentos; manuscritos de Constantino Horta Parto e de Prudencio Otero; bibliografía dos continuadores da tese de García de de la Riega e escritos sobre a posta en valor do Comité Pro Colón Español. Ao longo deste traballo tamén se poden ver fotografías, filatelia, numismática e bitolas relacionadas co mariño.

Roberto Taboada, comisario de diversas exposicións, é coñecido pola súa actividade política durante a década dos noventa e principios deste milenio. Ao longo da súa traxectoria desenvolveu diferentes experiencias artísticas como literatura, debuxo ou pintura.

Poderá visitarse de luns a venres de 08.00 a 20.00 horas; de 10.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 19.00 horas os sábados; mentres que os domingos e festivos o horario de visita será de 10.00 a 14.00 horas.