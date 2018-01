Pequenos Keith Haring de dous anos en Portonovo

Actividade 'Aprendendo a ensinar: a arte de Keith Haring' © Escola infantil Abrente Actividade 'Aprendendo a ensinar: a arte de Keith Haring' © Asociación Abrente

A escola infantil Abrente de Portonovo, en Sanxenxo, recreou esta semana a obra do artista estadounidense Keith Haring, considerado un dos máis importantes pintores de grafiti dos anos oitenta.

O centro comezou o ano coa actividade 'Aprendendo a ensinar: a arte de Keith Haring', unha homenaxe á obra deste artista cuxo traballo reflicte o espírito da xeración pop.

Keith Haring descubriu a súa habilidade innata de debuxar cando era un neno e os debuxos animados foron a súa inspiración e elementos visuais como pratos voantes, persoas, nenos gateando, teléfonos convertéronse en parte dos protagonistas da súa obra. Trátase, por tanto, dunha obra moi próxima ao alumnado desta escola infantil.

O centro explicou que o alumnado de dous anos traballou as siluetas desde a arte e a psicomotricidade e todos se tombaron no chan creando diferentes posturas cos brazos e as pernas. Debuxaron as siluetas formando un gran mural e, a continuación, as siluetas enchéronse de cores con diferentes tonalidades.